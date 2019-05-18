Футбол

«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:55

В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Бажовия» в Сысерти и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Уже на 5-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Николай Титков.
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«Урал» обыграл «Локомотив» в матче молодежного чемпионата России

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«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

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