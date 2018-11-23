Футбол
«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России
«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче чемпионата РоссииГазета.Ru14:30
Антон Миранчук
|16′
|26′
Владимир Ильин
Федор Смолов
|27′
|31′
Денис Кулаков
Роман Тугарев
Джефферсон Фарфан
|46′
|51′
Отман Эль-Кабир
Бенедикт Хеведес
Владислав Игнатьев
|58′
|75′
Денис Кулаков
Федор Смолов
Эдер
|77′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
11
Миранчук
27
Денисов
59
Миранчук
7
Крыховяк
8
Фарфан
24
Эдер
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
6
Балажиц
27
Меркулов
17
Димитров
57
Фидлер
10
Бикфалви
14
Бавин
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Локомотив" уступил екатеринбургскому "Уралу" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Денис Кулаков и Отман Эль-Кабир.
Газета.Ru14:30
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