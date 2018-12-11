Футбол
«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках
«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубкахРИА Новостивчера в 14:48
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
|16′
Суат Сердар
|27′
|45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
|45′+3′
|46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
|59′
|65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
|72′
|80′
Джефферсон Фарфан
|80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
|87′
Алессандро Шопф
|90′+1′
|58%
|Владение мячом
|42%
|82%
|Процент точных передач
|74%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|17
|16
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Ферманн
25
Харит
29
Налдо
5
Настасич
14
Рахман
28
Шопф
17
Стамбули
8
Сердар
6
Маскарель
15
Кутуджу
11
Коноплянка
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
6
Баринов
27
Денисов
59
Миранчук
7
Крыховяк
9
Смолов
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского "Локомотива" уступили немецкому "Шальке" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и завершили выступление в еврокубках в этом сезоне. Встреча группы D, прошедшая во вторник в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шальке".
РИА Новостивчера в 14:48
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