Футбол

«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках
РИА Новости
вчера в 14:48

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Футболисты московского "Локомотива" уступили немецкому "Шальке" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и завершили выступление в еврокубках в этом сезоне. Встреча группы D, прошедшая во вторник в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шальке".
РИА Новостивчера в 14:48

Подробнее о событии

Футболисты «Локомотива» простились с еврокубками, потерпев пятое поражение в ЛЧ

ТАССвчера в 17:37

«Порту» помог, но «Локомотив» не переиграл «Шальке» и покинул еврокубки

Красная веснавчера в 14:47

Локомотив из-за Гильерме проиграл и занял последнее место в группе: гол, обзор матча (Видео)

Prognozistвчера в 15:00

«Порту» тащил «Локо» в ЛЕ – смотрите, что в это время делал чемпион РПЛ

Sports.ruвчера в 15:30

«Локомотив» проиграл «Шальке» и вылетел из еврокубков

Российская газетавчера в 15:04

Хёведес едва не расплакался после финального свистка в матче с «Шальке-04»

Чемпионатвчера в 16:22

Рельсы к еврокубкам. «Локомотив» прощается с Лигой чемпионов матчем с «Шальке-04» и пробует пробиться в Лигу Европы

Vgudok10 декабря в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» сыграл вничью с уже обеспечившей себе место в плей-офф «Барселоной» (1:1). Но их главный соперник за второе место в группе B — «Интер» — тоже не смог добиться победы в матче с ПСВ.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд в еврокубках

Обновлено вчера в 15:29
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:30
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.
Обновлено в 00:22
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед

37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено вчера в 18:21
Футбол

Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам

Обновлено вчера в 20:33
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».
Обновлено в 00:20
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Англии от полученной травмы скончался 14-летний вратарь

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 13:19
ещё по теме
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное