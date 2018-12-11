Футбол

«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках
Газета.Ru
02:02

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Московский "Локомотив" проиграл на выезде немецкому "Шальке-04" со счетом 0:1 и бесславно завершил свое выступление в еврокубках.
Газета.Ru02:02

Подробнее о событии

«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках

Газета.Ru02:02

Капитана «Спартака» обвиняют в угрозах жизни, а Яя Туре может приехать в Россию

Советский спорт01:56

Шепф: «Шальке» заслуженно победил «Локомотив»

Sport24.ru01:50

«Локомотив» уступил «Шальке» и лишился еврокубковой весны

Матч ТВвчера в 14:51

Пассажиры «Локо». Чемпион России провалился в Европе

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках

РИА Новостивчера в 14:48

Конечная или пересадка: «Локомотив» сыграет заключительный матч в ЛЧ

Известия10 декабря в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:53
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:48
Футбол

Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ показал, что все возможно в футболе»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Барселоной" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что в футболе все возможно.
Обновлено в 00:44
Футбол

Полузащитнику «Спартака» Зобнину вручили награду «Джентльмен года»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин удостоен приза «Джентльмен года- 2018» имени легендарного советского футболиста Федора Черенкова.
Обновлено в 01:59
Футбол

Бекао сможет сыграть с «Реалом»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао сможет принять участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено вчера в 14:12
Футбол

Владан Милоевич: «Это был фантастический опыт для „Црвены Звезды“»

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после матча с "ПСЖ" (1:4) подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.
Обновлено в 01:14
Футбол

Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и Олимпиакос расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт греческой команды.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
Обновлено в 01:25
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Экс-наставник «Анжи» Скрипченко требует 3 млн рублей

Обновлено в 01:20
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол

Усман Дембеле забил чудо-гол, который заставит Почеттино отправить защитников «Тоттенхэма» в дом престарелых (видео)

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле открыл счет на 7-й минуте домашнего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 15:58
ещё по теме
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное