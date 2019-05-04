Футбол

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата РоссииNews.ru вчера в 13:50

«Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды. Голами в составе победителей отметились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.
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Беляев против Рамоса и опасный выход Гилерме. Фото с матча «Арсенал» — «Локо»

Чемпионат02:00

Видео дня: Гол Бакаева, сделавший «Зенит» чемпионом России

Советский спортвчера в 14:13

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»

Soccer.ruвчера в 13:56

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:0. Видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 16:29

Петр Портянский: «Локомотив» не выдержал предложенного им же темпа

Тульские новости04:29

«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВвчера в 13:56

Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Тульские Известиявчера в 13:56
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Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Обновлено в 07:38
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено 03 мая в 18:06
Футбол

Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет

Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне и Нью-Йорке

В Вашингтоне около 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 03:06
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Киевской области

Обновлено в 05:36
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов

Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Кино

Рязанцы победили на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий

Рязанские актеры стали победителями тридцатого международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи».
Обновлено в 07:19
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

Сульшер: не боюсь говорить игрокам: «Извините, у вас был шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что готов расставаться с футболистами, которые не показывают высокий уровень игры.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Обновлено в 07:17
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Квартиру зампрефекта ЮВАО обокрали на полтора миллиона

Квартира заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина пострадала от рук неизвестных.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Пугачева увидела пророческий сон о финалистах шоу «Голос. Дети»

Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место. При этом юный исполнитель считает, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 08:07
Общество

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле

Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В Челябинске соберут уникальный противоминный трактор

Обновлено в 01:13
Политика

Россия вернула себе статус сверхдержавы, считают в Германии

"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - пишет Штюрмер.
Обновлено в 07:17
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Происшествия

Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане

На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
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