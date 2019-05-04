Футбол
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата РоссииNews.ru вчера в 13:50
«Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды. Голами в составе победителей отметились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Тульские Известиявчера в 13:56
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Футбол
Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет
Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне и Нью-Йорке
В Вашингтоне около 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 03:06
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов
Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Кино
Рязанцы победили на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий
Рязанские актеры стали победителями тридцатого международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи».
Обновлено в 07:19
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
Сульшер: не боюсь говорить игрокам: «Извините, у вас был шанс»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что готов расставаться с футболистами, которые не показывают высокий уровень игры.
Обновлено в 07:01
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Квартиру зампрефекта ЮВАО обокрали на полтора миллиона
Квартира заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина пострадала от рук неизвестных.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах шоу «Голос. Дети»
Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место. При этом юный исполнитель считает, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 08:07
Общество
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В Челябинске соберут уникальный противоминный трактор
Обновлено в 01:13
Политика
Россия вернула себе статус сверхдержавы, считают в Германии
"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - пишет Штюрмер.
Обновлено в 07:17
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Происшествия
Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане
На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09