Футбол
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата РоссииNews.ru вчера в 13:50
«Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды. Голами в составе победителей отметились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.
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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Тульские Известиявчера в 13:56
«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула
Советский спортвчера в 13:56
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