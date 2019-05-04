Футбол

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата РоссииNews.ru вчера в 13:50

«Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды. Голами в составе победителей отметились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.
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Беляев против Рамоса и опасный выход Гилерме. Фото с матча «Арсенал» — «Локо»

Чемпионат02:00

Петр Портянский: «Локомотив» не выдержал предложенного им же темпа

Тульские новости04:29

Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Тульские Известиявчера в 13:56

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»

Soccer.ruвчера в 13:56

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:0. Видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 16:29

«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВвчера в 13:56

«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула

Советский спортвчера в 13:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Авто

Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
Обновлено в 09:36
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Здоровье

Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы

Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус: трое пострадавших

Водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом № 88.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Мотострелковая бригада Западного военного округа отметила 85-ю годовщину формирования

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Музыка

Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке «Евровидения»

Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Пять туристов из Башкирии застряли на борту турецкого самолета

Обновлено в 03:20
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч против Чехии

Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матч заключительного этапа Евротура – Чешских игр – против команды Чехии.
Обновлено в 07:15
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Павелецкий вокзал «заминировали» в Москве

В столице сотрудники правоохранительных органов проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 08:26
Экономика

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Под вагоном поезда в районе станции «Боровая» нашли взрывчатку

Обновлено в 08:37
Политика

На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
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