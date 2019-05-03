Футбол

«Локомотив» прогулялся по Туле накануне матча с «Арсеналом»Soccer.ru 06:17

Арсенал (Тула) — Локомотив
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
Пресс-служба "Локомотива" показала видео с прогулки московской команды по Туле накануне матча 27-го тура РПЛ против "Арсенала".
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