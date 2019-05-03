Футбол
«Локомотив» прогулялся по Туле накануне матча с «Арсеналом»Soccer.ru 06:17
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
|7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
|24′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
18
Джорджевич
10
Кангва
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
23
Тарасов
8
Фарфан
6
Баринов
11
Миранчук
24
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Пресс-служба "Локомотива" показала видео с прогулки московской команды по Туле накануне матча 27-го тура РПЛ против "Арсенала".
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