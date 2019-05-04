Игроки «Локомотива» прогулялись по Туле перед матчем с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 06:06

Футболисты "Локомотива" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" прогулялись по Туле. Встреча пройдет сегодня, 4 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Игроки «Локомотива» прогулялись по Туле перед матчем с «Арсеналом»

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