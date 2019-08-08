Футбол
«Локомотив» продолжает вести переговоры по КомличенкоВести.Ru 13:04
Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко. Сам футболист готовится в составе чешского клуба к матчу Лиги Европы с румынской "Стяуа".
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.Чемпионат05:26
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