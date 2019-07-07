Напомним, что Гилерме перешел в Локомотив в августе 2007 года из бразильского Атлетико Паранаэнсе за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей. Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.

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