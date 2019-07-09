Футбол

«Локомотив» продлит контракт с ГилермеСоветский спорт 12:05

Напомним, что Гилерме перешел в Локомотив в августе 2007 года из бразильского Атлетико Паранаэнсе за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей. Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.
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с чего всё началось

Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»

Голкипер и клуб смогли договориться. По информации Metaratings.ru, руководство «Локомотива» и представители голкипера команды Гильерме достигли компромиссного соглашения и в ближайшее время подпишут новый контракт.
Metaratings10:00

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«Локомотив» продлит контракт с Гилерме

Советский спорт12:05

«Локомотив» и Гилерме договорились о подписании нового контракта

Sport24.ru11:23

Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»

Metaratings10:00

Интерес «Спартака» вынудил «Локомотив» продлить контракт с Гильерме

ProstoProSport11:35

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Бомбардир.ру11:36

Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»

Sports.ru12:13

Гильерме утвердился как первый номер сборной России. У вратаря «Локо» сейчас нет конкурентов

Спорт день за днем02:30
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Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе

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В России завершили расследование дела украинских моряков

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