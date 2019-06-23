Футбол

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игрокамиБомбардир.ру 03:38

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.
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«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

Советский спорт03:44

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками команды

Sport24.ru03:26

Ротенберг, Игнатьев, Коломейцев и Коченков продлили контракты с «Локомотивом»

Чемпионат03:18

Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

Soccer.ru03:24

Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»

Матч ТВ03:23

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

РИА Новости03:40

Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс03:11
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Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Обновлено в 09:25
Политика

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина

Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в стране сейчас нет экономистов из девяностых годов за исключением Алексея Кудрина, который «перековался» и «дрейфует» в сторону советника президента Сергея Глазьева, поскольку хочет увеличить отсечку нефтяных доходов.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Спорт

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Apple может представить три новых iPhone в этом году

Компания Apple может представить три новых модели iPhone в этом году.
Обновлено в 04:50
Хоккей

28 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ

В Ванкувере (Канада) состоялся драфт НХЛ-2019. По итогам были выбраны 28 российских хоккеистов.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
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Российский и финский футболист, защитник московского «Локомотива». Выступал в сборной Финляндии.
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