Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Футбол
Дани Алвес предложил себя «Барселоне»
Обновлено в 08:44
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете
Прошло то время, когда Лариса Гузеева могла позволить себе есть все и при этом не полнеть.
Обновлено в 10:00
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева с Черчесовой
Голкипер польской «Медзи» и сборной России Сослан Джанаев женился. Избранницей 32-летнего вратаря стала Кристина Черчесова.
Обновлено в 09:49
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном
Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Трамп счел атаку на беспилотник США сигналом о готовности Ирана к переговорам
Президент США Дональд Трамп расценил атаку на американский беспилотник как сигнал Ирана о желании начать переговоры.
Обновлено в 09:56
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Космос
Жителей Канзас-Сити напугали два белых светящихся НЛО
Два загадочных летающих белых шара в небе над американским городом Канзас-Сити на западе штата Миссури удивили местных жителей.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео
Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей
Обновлено в 10:04
Футбол
Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Инвалид на костылях ранил ножом мужчину в питерском кафе
В субботу вечером, 22 июня, в Санкт-Петербурге в кафе на Набережной Обводного канала мужчина на костылях без ноги в ходе конфликта ударил одного из посетителей ножом.
Обновлено в 08:12
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14