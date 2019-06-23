Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
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«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

Советский спорт03:44

Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс03:11

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

РИА Новости03:40

Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

Soccer.ru03:24

Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»

Матч ТВ03:23

Ротенберг, Игнатьев, Коломейцев и Коченков продлили контракты с «Локомотивом»

Чемпионат03:18

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками команды

Sport24.ru03:26
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
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Обновлено вчера в 13:56
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Песков рассказал об отношении Путина к интернету

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