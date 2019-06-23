Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
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«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

Советский спорт03:44

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками команды

Sport24.ru03:26

Ротенберг, Игнатьев, Коломейцев и Коченков продлили контракты с «Локомотивом»

Чемпионат03:18

Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

Soccer.ru03:24

Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»

Матч ТВ03:23

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

РИА Новости03:40

Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс03:11
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Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
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Политика

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В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
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Политика

Путин объяснил причины неудач Трампа

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Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
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Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

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Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
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Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи

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Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
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Происшествия

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Здесь дежурит ОМОН: в Нижних Сергах смерть мужчины спровоцировала драки на улицах

В Нижних Сергах Свердловской области дежурят сотрудники ОМОН, чтобы не спровоцировать массовые волнения.
Обновлено в 07:00
Политика

Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Авто

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Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

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Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
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Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Спорт

Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр

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Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

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Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

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В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень

Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
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Российский футболист
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Российский футболист, вратарь московского «Локомотива».
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