Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
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На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе
В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Путин объяснил причины неудач Трампа
В эфире НТВ Путин заявил, что Трамп не может сделать отдельные "вещи, которые он хотел бы", из-за особенности американской политической системы.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
Обновлено в 06:10
Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
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Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи
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На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
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Происшествия
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
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Происшествия
Здесь дежурит ОМОН: в Нижних Сергах смерть мужчины спровоцировала драки на улицах
В Нижних Сергах Свердловской области дежурят сотрудники ОМОН, чтобы не спровоцировать массовые волнения.
Обновлено в 07:00
Политика
Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество
В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма
Обновлено в 04:18
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
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Обновлено в 04:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Спорт
Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр
Обновлено в 05:17
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Общество
В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень
Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
Обновлено в 03:14