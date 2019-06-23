«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

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