Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и РотенбергомRT на русском 06:24
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
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