Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и КоломейцевымРИА Новости 03:40

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Сроки новых соглашений не уточняются.
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Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

Soccer.ru03:24

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками команды

Sport24.ru03:26

Игнатьев возобновил тренировки с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:22

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

РИА Новости03:40

«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

Советский спорт03:44

Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»

Матч ТВ03:23

Ротенберг, Игнатьев, Коломейцев и Коченков продлили контракты с «Локомотивом»

Чемпионат03:18
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Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

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Футбол

Радий Хабиров в Сибае расстроил футболистов в Уфе

Обновлено вчера в 08:16
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды

Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
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Политика

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Первый Марш равенства в 2012 году был отменен из-за угроз, в 2014-м акцию опять отменили из-за того, что правоохранители не смогли обеспечить порядок на акции, но с 2016-го на мероприятия уже выходили сотни человек.
Обновлено в 00:04
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Торпедо» разгромило старейшую футбольную команду мира

Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом".
Обновлено в 04:34
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
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Плоский двигатель — изобретение наших мотористов

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Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
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Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

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Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
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Обновлено в 04:37
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:27
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
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Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

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