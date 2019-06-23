Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и КоломейцевымРИА Новости 03:40
"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Сроки новых соглашений не уточняются.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика
Фото: грустного Порошенко накормили из пластиковой тарелки
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии
Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
На гей-параде в Киеве маршируют военные
На гей-параде в Киеве маршируют военные Секс-меньшинства пригласили президента Зеленского.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Общество
МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
Обновлено в 02:51
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Футбол
«Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину
Игрок перешел в «Зенит» в 2017 году из клуба «Индепендьенте». По итогам прошедшего сезон он стал чемпионом России.
Обновлено в 04:41
Общество
Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому
Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан
В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50