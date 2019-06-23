«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и КоломейцевымРИА Новости 03:40

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Сроки новых соглашений не уточняются.

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

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