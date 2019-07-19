Футбол
«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России ГильермеРБК 11:02
«Локомотив» объявил о продлении истекавшего в следующем году контракта с голкипером Гильерме. Новое соглашение 33-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «красно-зеленых». Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
Читать в источнике
Оценить
Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено в 07:48
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евро
«Интер» повысил предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу
Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.
Обновлено в 16:09
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Футбол
Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»
Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
Общество
Названы российские города с самым загрязненным воздухом
Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.
Обновлено в 12:23
Политика
Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Музыка
Алла Пугачева восхитилась выступлением Maruv в Юрмале
Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.
Обновлено в 11:30
Экономика
Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 10:00
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля
"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Лобода получила травму на концерте
Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено в 17:59