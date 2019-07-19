Футбол

«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России ГильермеРБК 11:02

«Локомотив» объявил о продлении истекавшего в следующем году контракта с голкипером Гильерме. Новое соглашение 33-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «красно-зеленых». Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
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Василий Кикнадзе
Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
— Василий КикнадзеРИА Новости 10:39

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