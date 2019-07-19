Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.

«Локомотив» объявил о продлении истекавшего в следующем году контракта с голкипером Гильерме. Новое соглашение 33-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «красно-зеленых». Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Политика Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Армия и оружие Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.

Политика Путин устроил разнос иркутским чиновникам Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.

Политика Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

Технологии Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.

Футбол Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве» Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".

Общество Названы российские города с самым загрязненным воздухом Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

Политика Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.

Общество Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Музыка Алла Пугачева восхитилась выступлением Maruv в Юрмале Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.

Экономика Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля "Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.