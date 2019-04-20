«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАЕженедельник Футбол 06:08

Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА соберет полные трибуны. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека, встреча состоится в субботу, 20-го апреля в 19:00. Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

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