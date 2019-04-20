«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАSport24.ru 05:56

«Локомотив» распродал все билеты на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека.

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Экономика Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.

Авто Hyundai представила новый седан Sonata Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.

Футбол Определились полуфиналисты Лиги Европы Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

Кино Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

Политика Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

Армия и оружие Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Общество В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Наука Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.

Путешествия Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.

Шоу-бизнес Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка Девушка была шокирована слухами.

Наука Белые акулы испытывают страх при виде касаток Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.