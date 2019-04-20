Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАSport24.ru 05:56

Локомотив — ЦСКА
20 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
«Локомотив» распродал все билеты на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футбол VAR на пороге

Ъ-Огонек08:56

«Локомотив» объявил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА

Советский спорт07:50

«Локомотив» — ЦСКА прокомментируют Роман Гутцайт и Михаил Поленов

Матч ТВвчера в 08:40

«Локомотив» – ЦСКА. На матч проданы все билеты

Спорт-Экспресс05:42

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет при аншлаге

Sportbox.RU06:29

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Sport24.ru05:56

Все билеты на матч «Локомотив» — ЦСКА проданы

Чемпионат06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Обновлено в 10:13
Экономика

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
Обновлено в 04:03
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Авто

Hyundai представила новый седан Sonata

Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Наука

В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки

Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Космос

Новый объектив Irix оказался даже «выше», чем можно было предположить

Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Общество

В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции

В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Путешествия

Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань

Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка

Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка Девушка была шокирована слухами.
Обновлено в 07:27
Наука

Белые акулы испытывают страх при виде касаток

Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика

Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом

Обновлено в 10:56
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное