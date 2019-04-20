Футбол
«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАSport24.ru 05:56
«Локомотив» распродал все билеты на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека.
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Экономика
Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Общество
В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции
В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
Обновлено вчера в 09:04
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Путешествия
Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань
Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка
Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка Девушка была шокирована слухами.
Обновлено в 07:27
Наука
Белые акулы испытывают страх при виде касаток
Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом
Обновлено в 10:56
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49