Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАSport24.ru 05:56

Локомотив — ЦСКА
20 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
«Локомотив» распродал все билеты на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека.
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Матч ТВвчера в 08:40
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