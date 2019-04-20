«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАSport24.ru 05:56

«Локомотив» распродал все билеты на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека.

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

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