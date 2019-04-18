Футбол

«Локомотив» продал все билеты на дерби с ЦСКАProstoProSport 18 апреля в 08:06

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Московский «Локомотив» сообщил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА в 24-м туре РПЛ. Встреча состоится 20 апреля на «РЖД Арене» и стартует в 19.00 мск.
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«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

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