Футбол
«Локомотив» продал все билеты на дерби с ЦСКАProstoProSport 18 апреля в 08:06
Московский «Локомотив» сообщил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА в 24-м туре РПЛ. Встреча состоится 20 апреля на «РЖД Арене» и стартует в 19.00 мск.
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