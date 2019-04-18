«Локомотив» продал все билеты на дерби с ЦСКАProstoProSport 18 апреля в 08:06

Московский «Локомотив» сообщил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА в 24-м туре РПЛ. Встреча состоится 20 апреля на «РЖД Арене» и стартует в 19.00 мск.

«Локомотив» продал все билеты на дерби с ЦСКА

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Экономика Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Технологии В России запустился счетчик последних дней свободного интернета Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.

Происшествия Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Авто В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.

Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Здоровье Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов Средняя продолжительность жизни домашних животных, - главным образом, кошек и собак, - увеличилась пропорционально продолжительности жизни человека, отмечают ученые Аграрного университета из Екатеринбурга.

Авто Заводская BMW M5 против доработанной BMW M5: кто быстрее? Против стоковой M5 Competition мощностью 625 лошадиных сил в заезде выставили M5, подготовленную британским ателье DMS.

Политика ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Космос Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца Эксперты считают, что еще пять миллиардов лет Солнце сможет нормально функционировать даже с ежегодными уменьшениями его массы.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Политика Французский политик назвал лицемерными санкции против России В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Авто Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.

Политика Еще один законопроект против России и Трампа рассмотрит Конгресс США После публикации доклада о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы в Конгрессе США могут рассмотреть еще один законопроект против России и главы государства Дональда Трампа.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Авто Названы машины, владельцы которых чаще нарушают ПДД Центр организации дорожного движения составил список марок автомобилей, которые по статистике чаще нарушают правила дорожного движения, нежели остальные.

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.

Здоровье Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии Заболеваемость туберкулезом снизилась в 1,5 раза. В то же время остро стоит проблема с заболеваемостью сахарным диабетом.