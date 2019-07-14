Футбол

«Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛСоветский спорт 02:00

Локомотив — Рубин
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В предыдущий раз Рубин побеждал (1:0) на стадионе Локомотив 29 апреля 2017 года, а после этого в трех матчах не забил ни одного гола. Напомним, Локомотив уже открыл официальный сезон, завоевав Суперкубок России в матче с Зенитом (3:2).
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