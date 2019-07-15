В предыдущий раз Рубин побеждал (1:0) на стадионе Локомотив 29 апреля 2017 года, а после этого в трех матчах не забил ни одного гола. Напомним, Локомотив уже открыл официальный сезон, завоевав Суперкубок России в матче с Зенитом (3:2).

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Наука В Великобритании выпустят банкноты с портретом Тьюринга Портрет математика Алана Тьюринга будет изображен на новой банкноте 50 фунтов. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка Англии.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Происшествия Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную Раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Футбол Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.

Шоу-бизнес Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Культура Сокуров закроет свой фонд поддержки кино «Пример интонации» Александр Сокуров сообщил, что он закрывает свой некоммерческий фонд поддержки кино «Пример интонации».

Здоровье В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.

Экономика Пенсионные накопления россиян снова заморозили Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.

Транспорт В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.

Космос Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.

Происшествия Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.

Шоу-бизнес Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой.

Шоу-бизнес Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.