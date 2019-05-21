Футбол
«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка РоссииSportbox.RU 11:42
«Локомотив» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Уралом». Встреча пройдет на «Самара Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады
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Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
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«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
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Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
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Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
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Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе
Командующий одним из батальонов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах.
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Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
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В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
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Здоровье
Врачи рассказали, можно ли пить чай после алкоголя
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски
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Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Общество
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Результаты показали, что набор продуктов на пять человек для приготовления окрошки обходится в 281 рубль.
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На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
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Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
Обновлено в 05:41
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
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Авто
Toyota представила роскошный минивэн Granvia
8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Польше смерч повредил более ста зданий
Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
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Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
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Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
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Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление ареста директора финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:35
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06