«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка РоссииSportbox.RU 11:42

«Локомотив» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Уралом». Встреча пройдет на «Самара Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.

«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка России

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