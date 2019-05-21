«Урал» прилетел в Самару на финал Кубка РоссииМатч ТВ вчера в 13:08

«Урал» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Локомотивом». Встреча пройдет на «Самара Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

«Урал» прилетел в Самару на финал Кубка России

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