Футбол
«Локомотив» прибыл на игру против «Ростова»Матч ТВ вчера в 12:54
«Локомотив» прибыл на матч чемпионата России против «Ростова». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с прибытия команды в аэропорт Ростова-на-Дону.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Футбол
Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Глава ФАС заявил об отмене национального роуминга в Крыму с 1 июня
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:06
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Экономика
Матвиенко отметила позитивные сдвиги в региональной бюджетной политике
В региональной бюджетной политике РФ наметились позитивные сдвиги, в результате удвоилось число субъектов федерации с профицитными бюджетами, а суммарные доходы регионов увеличились на 15%, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью российскому СМИ, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране.
Обновлено в 07:54
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы
Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Петербурге памятник конструктивизма продают на Avito
Известно, что выставленное на продажу здание – канатный цех с водонапорной башней – является памятником промышленного конструктивизма, построенным архитектором Яковом Черниховым в 1930 году.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Политика
Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти
23 апреля стало известно, что житель города Малая Вишера Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тыс. руб. из-за того, что опубликовал в интернете две записи с признаками неуважения власти и общества и оскорбления человеческого достоинства.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:33
Наука
Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 01:24