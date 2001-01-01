«Локомотив» прибыл на игру против «Ростова»Матч ТВ вчера в 12:54

«Локомотив» прибыл на матч чемпионата России против «Ростова». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с прибытия команды в аэропорт Ростова-на-Дону.

«Локомотив» прибыл на игру против «Ростова»

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