с чего всё началось

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива». Презентация Жоау Мариу прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний полузащитник будет выступать под номером 23.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.

Политика Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.

Культура Дмитрий Киселев заявил о готовности к фестивалю Rap Koktebel Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что к фестивалю Rap Koktebel все готово на 100%.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 (2-й тайм) Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Политика Актер из сериала «Слуга народа» взял интервью у Зеленского Актер из сериала «Слуга народа» Станислав Боклан взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского по итогам его 100 дней президентства.

Игры Кодзима подтвердил, что в Death Stranding будет режим от первого лица Вышло у него или нет - вопрос спорный, но зато во время этих пояснений разработчик подтвердил, что в игре будет режим от первого лица.

Общество Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности.

Общество Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.

Авто BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6 Компания BMW презентовала бронированную версию BMW X5 с индексом Protection VR6.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Авто У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.

Музыка Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Политика Патрушев обсудил с главой Минобороны Малайзии расследование по MH17 Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с министром обороны Малайзии Мохаммадом Сабу обсудил ход расследования по сбитому над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Кино Тестовые показы «Новых мутантов» понравились зрителям Состоялись тестовые показы "долгостроя" студии Fox под названием "Новые мутанты", основанного на комиксах Marvel.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.