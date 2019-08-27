Футбол
RT на русском«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива». Презентация Жоау Мариу прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний полузащитник будет выступать под номером 23.
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Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Коммерсантъ 16:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Политика
Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.
RT на русском 19:20
Транспорт
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто
На участке отмечается временное подтопление дороги Движение автомобильного потока от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурная во Владивостоке временно закрыто.
АиФ Владивосток 19:33
Кино
Съемки фильма о Вацлаве Гавеле начались в Чехии
Съемки фильма о жизни диссидента, а позднее президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела начались в Праге, сообщил во вторник журналистам режиссер и один из авторов сценария Славек Горак.
РИА Новости 13:00
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Политика
Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
RT на русском 17:47
Политика
NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn
Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.
Интерфакс 17:35
Политика
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.
Известия 17:24
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости 19:01
Космос
Застрахованный робот Федор пристыковался к МКС
Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
Агентство страховых новостей 02:18
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Футбол
Хацкевич может сменить Гуренко в минском «Динамо»
Гуренко может сменить воспитанник Динамо Александр Хацкевич. Он известен по выступлениям и работе в киевском Динамо.
Советский спорт 15:10
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Космос
Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Летящий к Земле астероид 2019 OU1 не представляет опасности, он приблизится к планете на расстояние в один миллион километров.
Вечерняя Москва 17:25
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Политика
Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров
Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Футбол
«Астон Вилла» забила шесть голов в матче Кубка английской лиги, «Норвич» проиграл команде из четвертого дивизиона
Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
Матч ТВ 17:00
Происшествия
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Васильевском
Телеканал Санкт-Петербург 15:50
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46