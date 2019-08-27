с чего всё началось

Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.

Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Общество Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Происшествия Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Теннис Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open Канадский теннисист подал навылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Политика Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8 Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии Telegram выпустит собственную криптовалюту Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.

Энергетика Биржевые цены на бензин начали расти Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Политика Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.

Происшествия Пожар возник в жилом доме на юге Москвы Возгорание произошло в одной из многоэтажек на Каширском шоссе в Москве.

Футбол Неймар снялся в популярном криминальном сериале Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Общество Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Происшествия Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.

Армия и оружие Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.