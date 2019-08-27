Футбол

Газета.RuГазета.RuЖоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в московский "Локомотив" на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве футболиста "Локомотива" на встрече с болельщиками, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых"
.
Вести.Ruвчера в 14:06

Подробнее о событии

Мариу: «Лучше играть в „Локомотиве“, чем не играть в „Интере“»

Sport.ruвчера в 16:13

«Планирую остаться в России больше, чем на год». «Локо» представил Жоау Мариу

Sport24.ruвчера в 16:20

«Собираюсь остаться в „Локо“ больше, чем на год». «Железнодорожники» круто презентовали новичка из «Интера» (фото)

Матч ТВвчера в 16:09

Кикнадзе назвал трансфер Мариу самым безопасным с финансовой точки зрения

Sportbox.RUвчера в 16:08

Жоау Мариу: «Не хотел бы играть против „Интера“ в Лиге чемпионов»

Sports.ruвчера в 16:10

Жоау Мариу в майке «Я не глорихантер» и яркое шоу у паровоза. Фото с презентации

Чемпионатвчера в 15:58

Жоау Мариу: «Надеюсь остаться в „Локомотиве“ больше, чем на год»

Спорт-Экспрессвчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:30, Вашингтон
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Общество

Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток

Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Музыка

В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel

В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания вчера в 03:26
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Теннис

Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open

Канадский теннисист подал навылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Чемпионат вчера в 19:51
Политика

Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8

Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service вчера в 13:57
Здоровье

Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться

Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Технологии

Telegram выпустит собственную криптовалюту

Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник вчера в 22:52
Гаджеты

«Би-би-си» готовит запуск своего голосового помощника Beeb

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си собирается запустить голосового помощника Beeb.
Профиль вчера в 16:55
Энергетика

Биржевые цены на бензин начали расти

Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.
Телеканал 360° вчера в 22:48
Армия и оружие

Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб

Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 12:35
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Происшествия

Пожар возник в жилом доме на юге Москвы

Возгорание произошло в одной из многоэтажек на Каширском шоссе в Москве.
Российская газета вчера в 19:02
Футбол

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».
Матч ТВ вчера в 23:33
Политика

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Общество

Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Происшествия

Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока

Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Авто

GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера

Коммерсантъ вчера в 16:34
Армия и оружие

Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor 26 августа в 14:21
Общество

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

ТАСС вчера в 23:13
Армия и оружие

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное