Футбол
Российская газетаЧемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.
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Жоау Мариу в майке «Я не глорихантер» и яркое шоу у паровоза. Фото с презентации
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