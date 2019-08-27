с чего всё началось

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива». Презентация Жоау Мариу прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний полузащитник будет выступать под номером 23.

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Интернет Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Общество Пенсионерам-льготникам частично оплатят поездки на отдых за границу Минтруд РФ предложил оплачивать проезд до границ России пенсионерам Крайнего Севера, едущим на отдых в зарубежные страны.

Политика Помпео пообещал заняться возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.

Экономика СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Политика Путин назвал главную задачу сирийского урегулирования Президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Космос В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.

Религия Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Политика Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Гаджеты Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Общество 34 млн россиян попадают в «квалификационную яму» Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.

Здоровье Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин пояснил свои заявления с критикой увольняющихся тагильских хирургов.