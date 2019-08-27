Футбол
RT на русском«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива». Презентация Жоау Мариу прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний полузащитник будет выступать под номером 23.
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При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых".Вести.Ru14:06
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