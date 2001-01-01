Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» ЯнссенаЧемпионат вчера в 14:09
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена. Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Авто
Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе
Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.
Обновлено в 02:25
Кино
Трейлер фильма «Рэмбо 5: последняя кровь» появился в Сети
«Рэмбо 5: последняя кровь» появится на больших экранах уже предстоящей осенью.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Лавров прокомментировал последние события в Косово
Власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы, заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:07
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей
В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.
Обновлено в 02:19
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы
Врачи выписали китайского туриста и русского водителя, пострадавших при опрокидывании автобуса с туристами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:20
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены
Обновлено в 03:00
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день без табака
На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Серхио Рамос: Переход Азара стал бы отличным усилением для «Реала»
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал возможный переезд на Сантьяго Бернабеу полузащитника Челси Эдена Азара.
Обновлено в 00:07