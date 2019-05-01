Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» ЯнссенаЧемпионат вчера в 14:09
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена. Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика
Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии
«Клуб 1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Обновлено в 01:38
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Экономика
Силуанов предложил уравнять налоги для россиян и иностранцев
Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти рассматривают снижение НДФЛ для иностранцев до 13%.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Футбол
Уфа — Томь 2:0
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году
В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено вчера в 04:47
Здоровье
На остановках городов Чувашии дадут консультацию, как бросить курить
Каждый год в нашей республике на различных остановках общественного транспорта проводятся профилактические акции и флешмобы с проведением скрининг-обследований, консультациями специалистов центров здоровья и раздачей информационных материалов.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Политика
Украина пропустила встречу глав правительств стран СНГ
Глава исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление о том, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:06
Политика
Савченко уличила Порошенко в подрыве армейских складов
Обновлено в 04:35
Политика
«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
«Государственная корпорация „Роскосмос“ осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Политика
ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину
Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Технологии
Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»
Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Валенсия» планирует выкупить Черышева
Обновлено в 01:14
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14