Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Локомотив» представит новичка во вторник

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Интером» о трансфере хавбека Жоау Мариу. Этот день тянулся мучительно долго.
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«Локомотив» представит новичка во вторник

Спорт-Экспресс15:59

«Трешки больше нет». «Локомотив» опубликовал серию загадочных твитов о новичке команды

Sportbox.RU16:38

«Локомотив» пригласил болельщиков на встречу. Во вторник клуб может представить Жоау Мариу или Переца

Бомбардир.ру16:24

«Локо» пригласил болельщиков на встречу во вторник. Возможно, там представят новичка

Sports.ru16:13

«Трешки больше нет». «Локомотив» опубликовал серию загадочных твитов о новичке команды

Матч ТВ16:38

«Локомотив» пригласил владельцев абонементов на «особенную встречу»

Евро-футбол.ру15:54
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Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
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Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Футбол

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ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол

Урал — Сочи 3:1

Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
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Футбол

Интер — Лечче 4:0

Sports.ru 14:49
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе

По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
АиФ Удмуртия вчера в 22:32
Общество

В Тамбове умер старейший подводник России

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Происшествия

Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке

Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика

Песков подтвердил проработку саммита «нормандской четверки»

Ангела Меркель на саммите G7 во французском Биаррице заявила, что и Германия и Франция хотели бы провести встречу с президентами России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 14:17
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Происшествия

В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Общество

Социальная ситуация в Архангельской области ухудшилась

В опросе с 17 по 25 августа 2019 года приняли участие 5831 человек из всех муниципальных образований Архангельской области.
Северные Новости 06:48
Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

REGNUM 07:38
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
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В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Армия и оружие

Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Киберспорт

WRC 8, Bee Simulator и Paranoia станут эксклюзивами магазина Epic

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Google анонсировал обновление Android на смартфонах

3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Политика

Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»

Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
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Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
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Жигунов высказался о состоянии здоровья Заворотнюк

Вся страна пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
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Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

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Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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Стадион
Футбольный стадион, расположенный в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив» по проекту коллектива архитекторов под руководством А. В. Бокова. Предназначен для проведения футбольных матчей. Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей. До 5 августа 2017 года стадион носил название «Локомотив» и сохраняет это название для еврокубков и матчей национальных сборных команд.
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