Футбол

«Локомотив» предоставил положительную характеристику на Кокорина
Sport24.ru
05:46

Московский «Локомотив» предоставил суду характеристику на футболиста Александра Кокорина. 27-летний Кокорин является воспитанником «Локомотива» и ходил в школу клуба с 2000-го по 2008-й годы. С 2016 года он выступает за «Зенит».
Sport24.ru05:46

Подробнее о событии

Футбольные клубы дали положительные характеристики Мамаеву и Кокорину

REGNUM06:22

«Локомотив» дал положительную характеристику Кокорину

Soccer.ru05:51

Обещавший избавиться от Мамаева «Краснодар» вступился за игрока

Lenta.ru05:50

«Локомотив» предоставил положительную характеристику на Кокорина

Газета.Ru06:09

«Локомотив» предоставил положительную характеристику на Кокорина

Sport24.ru05:46

«Краснодар» предоставил суду положительную характеристику на Мамаева. «Зенит» и «Локомотив» – на Кокорина

Sports.ru05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано, сообщают СМИ

Бразильский футболист московского "Спартака" Луис Адриано продолжит карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Milliyet.
Обновлено в 06:19
Футбол

Аршавина опять позвали в Казахстан

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину.
Обновлено в 06:06
Футбол

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном

Обновлено в 06:26
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

Жозе Моуринью: «Я не живу в близком контакте с болельщиками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не имеет близкого контакта с болельщиками.
Обновлено в 06:20
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 06:01
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 05:30
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 06:18
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное