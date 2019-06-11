Футбол

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника МурилоСоветский спорт 03:53

Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes. По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
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СМИ: «Локомотив» намерен приобрести 22-летнего футболиста «Крузейро»

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