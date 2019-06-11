Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника МурилоСоветский спорт 03:53
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes. По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор и Минприроды поддержали запрет пластиковых пакетов
Минприроды и Роспотребнадзор поддержали инициативу по введению запрета на продажу одноразовых изделий из пластика.
Обновлено в 04:09
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Политика
Порошенко отказался считать блокаду Донбасса блокадой
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался признать факт экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Киева.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 03:29
Интернет
Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Игры
Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion
В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе
Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Kia показала первые снимки приборки для кроссовера XCeed
Kia опубликовала фото приборной панели топового исполнения нового компактного кроссовера XCeed, премьера которого состоится через 2 недели.
Обновлено в 03:52
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Интернет
«Яндекс» представил виртуальную примерочную для модников
Sloy позволит модникам просматривать видеоролики и тут же получать информацию о том или ином предмете одежды или аксессуаре.
Обновлено в 03:33
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09