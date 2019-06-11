Футбол

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника МурилоСоветский спорт 03:53

Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes. По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
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«Локомотив» нашёл усиление в Бразилии

Sport.ru03:43

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило

Советский спорт03:53

В Бразилии сообщили о желании «Локомотива» приобрести защитника «Крузейро» Мурильо

Sport24.ru03:52

СМИ: «Локомотив» готов заплатить 2,5 миллиона евро за защитника молодежной сборной Бразилии

Матч ТВ03:50

СМИ: «Локомотив» предложил 2,5 миллиона за 22-летнего бразильца

Спорт-Экспресс03:40

«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо

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«Манчестер Сити» считает его преемником Компани. Кого «Локомотив» хочет купить в Бразилии?

Спорт день за днем07:59
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Гаджеты

Умные часы Amazfit Verge 2 представлены официально

Обновлено в 08:33
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Политика

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса

На сегодняшний день количество россиян, выступающих за независимость Донбасса снизилось и составило 29%.
Обновлено в 05:24
Экономика

Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Политика

Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества передаст устные приглашения главам государств на празднование 75-летия Победы в 2020 году в Москве, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге прошел обыск

Сотрудники полиции провели обыск в редакции «Областной газеты».
Обновлено в 07:31
Космос

Американский летчик рассказал об НЛО по всему миру

Обновлено в 08:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Обновлено вчера в 21:20
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»

Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
Обновлено в 06:18
Наука

Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных

Обновлено вчера в 05:23
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