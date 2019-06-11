Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника МурилоСоветский спорт 03:53
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes. По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
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«Манчестер Сити» считает его преемником Компани. Кого «Локомотив» хочет купить в Бразилии?
Спорт день за днем07:59
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
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Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
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Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса
На сегодняшний день количество россиян, выступающих за независимость Донбасса снизилось и составило 29%.
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17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
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Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы
Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества передаст устные приглашения главам государств на празднование 75-летия Победы в 2020 году в Москве, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
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Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
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Обновлено в 08:26
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В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге прошел обыск
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Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных
Обновлено вчера в 05:23