Футбол
«Локомотив» хочет купить КомличенкоНева Спорт 06:51
Московский «Локомотив» хочет пополнить свой состав в это межсезонье форвардом «Млады Болеслав» и сборной России по футболу Николаем Комличенко. Об этом сообщает портал Betting Insider.
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Инсайды от Карпа: «Локомотив» готов выслушать предложения по Смолову и Эдеру
Спорт БИЗНЕС Online05:08
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли 20 человек
На западе штата Техас (США) в торговом центре вооруженный мужчина убил 20 и ранил 26 человек.
Обновлено в 00:58
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Авто
Тюнеры представили «боевой» Hummer H1 Mil-Spec
Умельцы из тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive, специализирующиеся на доработке армейских внедорожников линейки Hummer H1, сообщили о намерении создать серию авто из этой модели под названием H1 Mil-Spec Launch Edition.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 16:37
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В сирийском городе Эль-Хасака произошёл взрыв
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Обновлено в 07:10
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Футбол
«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка Африки
Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Семак надеется, что Малком дебютирует в матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 14:50
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.
Обновлено в 06:57
Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Врач разоблачил пользу активированного угля
Доктор напомнил, что в аптечке всегда должны быть препараты, которые были прописаны конкретному человеку врачом.
Обновлено 02 августа в 17:02