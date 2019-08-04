Футбол
«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за КомличенкоSports.ru 05:55
Изначально московский клуб хотел арендовать футболиста, но в чешской команде были настроены на продажу. В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко. Ориентировочная сумма сделки – 3,5 млн евро.
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