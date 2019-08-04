Изначально московский клуб хотел арендовать футболиста, но в чешской команде были настроены на продажу. В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко. Ориентировочная сумма сделки – 3,5 млн евро.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Космос Земляне придумали, как связаться с инопланетянами: российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект При инвестиционной поддержке российского миллионера в ближайшее время астрономы начнут сканировать ночное небо, чтобы наблюдать за наносекундными вспышками звезд, и для этого будет использоваться особая технология «Веритас».

Общество Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Происшествия Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».

Происшествия Пропавшая четыре дня назад под Волгоградом девочка найдена живой Рыбак обнаружил живой девочку 2003 года рождения, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области, сообщил представитель главного управления МВД России по региону.

Политика В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.

Шоу-бизнес Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Общество Москва стала лидером по психотическим расстройствам Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Футбол Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Политика Сенатор назвал плюсы для России от эмиграции половины жителей Украины Демографическая ситуация в России улучшится благодаря массовой эмиграции жителей Украины, о которой ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин.

Спорт Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона» Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.