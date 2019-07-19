Футбол
«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евроBookmaker-ratings.ru 17:54
«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу. Сумма сделки может составить 12 млн евро. По данным Libero.pe, «Монаркас Морелия» может расстаться с футболистом, если получит на 3 млн евро больше.
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«Локомотив» сделал предложение о переходе футболиста сборной Перу Эдисона Флореса
Sport24.ruвчера в 19:49
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
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