Футбол

«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евроBookmaker-ratings.ru 17:54

«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу. Сумма сделки может составить 12 млн евро. По данным Libero.pe, «Монаркас Морелия» может расстаться с футболистом, если получит на 3 млн евро больше.
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