Футбол
«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евроBookmaker-ratings.ru вчера в 17:54
«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу. Сумма сделки может составить 12 млн евро. По данным Libero.pe, «Монаркас Морелия» может расстаться с футболистом, если получит на 3 млн евро больше.
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«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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