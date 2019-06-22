Футбол

«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной НорвегииВести.Ru 08:23

Московский "Локомотив" планирует укрепить свою линию обороны защитником турецкого "Галатасарая" и сборной Норвегии Мартином Линнесем. Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
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