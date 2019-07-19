"Локомотив" продолжает переговоры с "Морелией" по полузащитнику сборной Перу Эдисону Флоресу. Как утверждает Libero, российский клуб предложил 12 миллионов евро за 25-летнего перуанца. Однако мексиканская сторона хочет получить не менее 15 миллионов евро.

«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу

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