Футбол

«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной ПеруСпорт-Экспресс 22:11

"Локомотив" продолжает переговоры с "Морелией" по полузащитнику сборной Перу Эдисону Флоресу. Как утверждает Libero, российский клуб предложил 12 миллионов евро за 25-летнего перуанца. Однако мексиканская сторона хочет получить не менее 15 миллионов евро.
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Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
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