Футбол
«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу ФлоресаSports.ru 02:36
«Локомотив» продолжает переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса. Московский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 12 миллионов долларов, однако «Морелия» требует 15 миллионов.
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«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу
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