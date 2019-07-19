Футбол

«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу ФлоресаSports.ru 02:36

«Локомотив» продолжает переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса. Московский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 12 миллионов долларов, однако «Морелия» требует 15 миллионов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
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