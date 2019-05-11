Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:38
"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года. Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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