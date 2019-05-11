Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:38
"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года. Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
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Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
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Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
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Онколог рассказал, какие люди больше подвержены заболеванию раком кожи
Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Вечерней Москве», что за признаки могут указывать на это серьезное заболевание, какие люди ему чаще всего подвержены и почему важно проходить ежегодное обследование.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
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На сплавах по реке Вижай в Пермском крае перевернулись катамараны, в результате чего погибли двое туристов.
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Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Как Запад может захватить Калининград
Юрий Кнутов сообщил о том, что у Запада существует минимум два плана. Первый включает в себя внедрение иностранных активистов.
Обновлено в 08:50
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» призвал ВСУ перенимать боевой опыт армии Израиля
Чтобы приукрасить ситуацию, экс-комбат «Айдара» (экстремистская группировка, запрещённая в РФ) заявил, что вольница «сглаживалась в батальоне патриотизмом».
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Энергетика
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Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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