Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:38
"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года. Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Общество
Чествовавшие «авторитета» политики и артисты попали на видео
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 06:44
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Хоккей
Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
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Настя Ивлеева обматерила творчество Ольги Бузовой
Настя призналась, что ее часто сравнивают с ведущей «Дома-2». Ивлеевой не очень, мягко говоря, нравится, что ее часто сравнивают с Бузовой.
Обновлено 09 мая в 11:15
Авто
Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
Обновлено в 05:48
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
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В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Обновлено в 01:10
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Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами
Речь идёт о сумках с гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Были представлены модели с одним и двумя дисплеями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Технологии
В Иркутске создали программу для поиска информации об участниках ВОВ
Иркутские IT-специалисты создали программу "Лица Победы".
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Путешествия
Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана
Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55