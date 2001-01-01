Футбол

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:38

"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года. Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

News.ru05:58

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения

Спорт-Экспресс05:38

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Матч ТВ04:48

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Sportbox.RU04:48
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Армия и оружие

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Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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