Футбол
«Локомотив» поздравил Семина с днем рожденияМатч ТВ 04:48
«Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. 11 мая специалисту исполнилось 72 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали главные причины диабета
Все больше и больше людей обнаруживают у себя инсулинорезистентность или уже диабет.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено 09 мая в 07:42
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
У Зеленского оценили шансы Коломойского вернуть себе «Приватбанк»
Бывший министр финансов заявил, что если суд признает национализацию этого банка незаконной, то исполнить судебное решение будет невозможно.
Обновлено в 14:33
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Сборная Латвии обыграла австрийцев на ЧМ-2019
Игра завершилась со счетом 5:2 Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник
Обновлено в 11:37
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Хоккей
«Нефтехимик» заключил контракт с Рясенским
Обновлено в 12:54
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
Обновлено в 10:08
Политика
Уважение поможет урегулировать торговые разногласия Китая и США
10 мая в Вашингтоне закрылся 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Обновлено в 12:09
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16