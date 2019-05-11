Футбол

«Локомотив» поздравил Семина с днем рожденияМатч ТВ 04:48

«Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. 11 мая специалисту исполнилось 72 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Матч ТВ04:48

Игроки «Локомотива» поздравили Семина «туннелем». Все кроме Фарфана. Видео

Спорт-Экспресс13:41

УЕФА поздравил Юрия Семина с днем рождения

РИА Новости07:37

«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

News.ru05:58

Как игроки «Локомотива» поздравили Сёмина

Евро-футбол.ру12:23

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Sportbox.RU04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали главные причины диабета

Все больше и больше людей обнаруживают у себя инсулинорезистентность или уже диабет.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Обновлено в 12:17
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ

Обновлено в 10:51
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено 09 мая в 07:42
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

У Зеленского оценили шансы Коломойского вернуть себе «Приватбанк»

Бывший министр финансов заявил, что если суд признает национализацию этого банка незаконной, то исполнить судебное решение будет невозможно.
Обновлено в 14:33
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Хоккей

Сборная Латвии обыграла австрийцев на ЧМ-2019

Игра завершилась со счетом 5:2 Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии.
Обновлено в 14:00
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник

Обновлено в 11:37
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Хоккей

«Нефтехимик» заключил контракт с Рясенским

Обновлено в 12:54
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:08
Политика

Уважение поможет урегулировать торговые разногласия Китая и США

10 мая в Вашингтоне закрылся 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Обновлено в 12:09
Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное