Футбол

«Локомотив» поздравил Игнатьева с днем рожденияМатч ТВ вчера в 03:30

Московский «Локомотив» поздравил полузащитника Владислава Игнатьева с 32-летием.
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Антон Миранчук: Остались вопросы после прошлого матча с «Зенитом»

Нева Спорт00:41

Борис Игнатьев: «Игра „Зенит“ — „Локомотив“ будет очень принципиальной»

Матч ТВ00:48

Борис Игнатьев: «Игра „Зенит“ — „Локомотив“ будет очень принципиальной»

Sportbox.RU00:48

В Дохе не выдохнуть: Лучшие футбольные клубы едут в Катар

Известиявчера в 16:01

Александр Зуев: «Сыграем в мини-Премьер лиге, это интересно и для нас, и для зрителей»

Спорт-Экспрессвчера в 08:58
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Армия и оружие

В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

Обновлено в 01:32
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки

В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Машины каршеринга к концу года могут оснастить скрытыми камерами

Российский каршеринговый автопарк к концу 2019 года могут оснастить скрытыми камерами видеонаблюдения в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.
Обновлено в 00:34
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Обновлено вчера в 11:16
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

Обновлено в 00:56
Происшествия

На севере Свердловской области пропали две туристки

Обновлено вчера в 07:38
Общество

Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 руб

Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В Москве теплоход врезался в причал

Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Несколько человек отравились угарным газом в Дагестане

Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Каспийска.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

«Коммерсант» узнал об одобрении строительства первого участка ВСМ

Обновлено в 01:11
Политика

Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру

"Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.
Обновлено в 00:45
Общество

Население Китая в 2018 году увеличилось до 1,395 млрд человек

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Магнитогорске снесли часть взорвавшегося дома

В Магнитогорске демонтировалм стену между подъездами многоэтажки, в которой произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов

Крупнейшие производители продуктов планируют обсудить возможность прекращения перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50% на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 01:48
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

В Приморье ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром

Обновлено в 01:34
Энергетика

Цена барреля нефти Brent превысила $63 впервые с 7 декабря

Мировые цены на нефть марки Brent находятся в районе максимума с 7 декабря — 63,08 доллара за баррель.
Обновлено в 01:13
Транспорт

В Москве появятся новые железнодорожные вокзалы

Несколько московских транспортно-пересадочных узлов Москвы, соединяющие станции метро и радиальные ветки железной дороги, превратятся в полноценные железнодорожные вокзалы.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

В Новосибирске задержали вылет самолета из-за неудачной подачи трапа

Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Новосибирска в Москву утром в понедельник задержали из-за небольшого повреждения краски на самолете поданным к нему трапом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

Неизвестные похитили мужчину в центре Москвы и вымогали у него 20 млн руб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

Начались продажи обновлённого кроссовера Haval H6 Coupe 2019

Стартовали продажи обновленного кросс-купе Haval H6 от китайской компании Great Wall.
Обновлено в 00:50
Здоровье

В поликлиниках Петербурга прекратили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ

Лекарства перестали выдавать после проверки контрольно-счетной палаты Петербурга, которая не нашла «оснований для функционирования» отделений хронических вирусных инфекций в поликлиниках.
Обновлено вчера в 19:05
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 09:52
Авто

Представлена полноразмерная копия Lego Chevrolet Silverado Trail

Компания Chevrolet совместно с Lego собрали из конструктора копию автомобиля Silverado в преддверии выхода «Лего: Фильм 2». При сборке машины было потрачено 334 544 детали.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР.
Обновлено вчера в 23:28
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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